【時報-台北電】技術面：

1.台股前一交易日收跌24.22點，為22199.35點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為3735.7億元，5日均量為4046.69億元，10日均量為4705.55億元。

3.5日均線23315.69點，10日均線22787.03點，20日均線23248.64點。

4.5日RSI為30.81，10日RSI為36.13。

5.9日K值為17.11，9日D值為21.24。

6.20日乖離率為-4.51。

7.元大投顧：費半指數率先回落半年線，顯示AI指標股仍面臨賣壓，加上台、美股市進入財報密集公告期，不確定因素環繞，容易造成追價意願不足，選股上可優先留意法人逆勢布局且營運漸入佳境族群。

8.永豐期貨：週三日盤開高走高，不過由於22300整數關卡為過去兩日的密集成交區，指數遇壓回測。目前指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼短單操作，後續留意指數補量後的攻擊方向。