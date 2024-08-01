河南鄭州市住房保障和房地產管理局7月31日發布「關於取消商品住房銷售價格指導的通知」，通知稱，經市政府研究，住房保障部門不再對新建商品住房銷售價格進行指導，開發企業按照自主定價進行銷售、辦理商品房預（銷）售許可（備案）手續。

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