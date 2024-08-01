2024年上半年，廣東外貿進出口額年增13.8％至人民幣4.37兆元，規模再創歷史同期新高。展望下半年，大陸海關總署廣東分署分析，廣東外貿仍將面臨較多不確定因素，但是在外部需求持續回暖、各項穩外貿扶持政策紅利不斷釋放等有利因素支撐下，預計整體將繼續保持良好發展趨勢。

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