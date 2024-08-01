2024年上半年，成都國際鐵路港進出口整車年增66.5％至3萬輛。其中，進口整車年增2.7倍至3,059輛，出口整車年增56.7％至2.7萬輛。成都國際鐵路港將持續發揮中歐班列通道等優勢，加快建構集整車貿易、整車物流、展示交易及供應鏈金融為一體的西部整車集散分撥中心。

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