陸媒31日報導，2023年底，根據長沙市屬國企改革重組規劃，長沙國控集團以前長沙市國資集團等企業為主體，成立長沙國控集團，註冊資本人民幣100億元，主業為國有資本投資及產業營運。長沙國控集團日前揭牌成立，成為長沙國資國企改革的指標性成果。

推動大規模更新設備 大陸央企未來5年擬斥資3兆人民幣
湖南｜長沙市今年計劃供地1,639.52公頃
湖南｜上半年地方收入 增長5.6％
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