由香港紅磡開往東莞、廣州、北京與上海的港鐵城際直通車於1910年開通，近年隨著跨境公車和飛往大陸的航班增加，直通車客量漸減。到了2018年，客量又隨著廣深港高鐵通車後進一步減少。因此港府7月31日宣布，即日起關閉北京西站、上海站、廣州站和東莞四個大陸與香港城際直通車的鐵路口岸。