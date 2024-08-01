上海市政府31日宣布，首屆上海國際郵輪節將於8月2日開始，持續到8月31日。上海市商務委員會主任朱民表示，全球郵輪復航以來，國際郵輪市場快速恢復。上海郵輪復航一年來，上海國際郵輪港累計已經接待遊客超過60萬人次，有效帶動郵輪貿易、消費以及相關就業，成為推動經濟成長的新引擎。

氣候變遷會議8日首次登場 聚焦二大議題 直球對決核能議題
《商情》料工廠活動萎縮 7/30上海天膠期貨續跌1.5%
上海｜19項措施推動三大產業創投發展
《興櫃股》25元→38.8元 晶瑞光調整現增發行價
#國際郵輪 #郵輪 #上海 #委員會
透過Google新聞追蹤旺得富