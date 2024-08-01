美國Fed主席鮑爾明示9月降息，激勵科技股全面強彈，輝達周三（31日）收盤大漲近13%，市值單日暴增3290億美元創紀錄，也讓股民嗨喊，坐等護國神山台積電今（1）日漲停響應。
分析師指出，台指期昨日適逢周三結算，也是7月最後1個交易日收月線的日子，以技術型態來說就是一根帶量的避雷針，雖然目前股市熱度很高，但法人仍持續多空角力，處於恐怖平衡狀態，多空互不相讓下，行情要馬上V轉向上，難度實在很高，建議逢高時應趁機汰弱留強。
大華國際投顧鄭瑞宗表示，這波修正過程不管好股壞股通通跟著一起拉回來，但隨著半年報、季報與接下來的月報，都會看出誰真誰假，投資人可以從這幾個產業去著手。
首先，台積電法說表示第3季維持成長，並略為上調資本支出的下限，支撐設備股出貨展望。而台積電能維持成長，主要動能為輝達AI相關晶片，京元電為GB200晶片獨家測試廠，將同步受惠。
這波修正前後，在持續下跌的過程，投信陸續買超3萬張，且股價回到季線附近的同時，隨輝達訂單7月開始貢獻，8月要進大量新機台，9月起營收將大爆發，這邊是這一波很好的著手位置。
鄭瑞宗並指，GB200獨家供應商還有貿聯、鈺邦等2家，股價也都相對盤勢抗跌，GB200修正有機會在這邊就止住。
IP股受創意的連續跌停，股價都被打下來，創意因去年基期高，在法說會失靈下拖累同業，跟著跌下來的神盾、安國基期反而不高，轉型IP下半年才要開始發酵。
其中，神盾中止與日本IP公司的換股計畫，有新的IP投資案進行中，並且與安國一起拿下的美系AI加速器新案，為此已公告要花4千萬美元買安謀（ARM）的IP授權，可見案體規模龐大，明顯是被錯殺，這種非自身因素的利空導致的急跌，往往都是絕佳買點。
另外還有連接器廠的湧德、正凌，7月都有新產品出貨，正要進入旺季，營收看旺的還有威強電、訊芯、聯鈞、廣運、其陽等5家。
其中，廣運7月營收看好會大增，並成GB200發燙問題之下的轉單受惠股，而多頭格局本就不會是一路漲不修正的，修正過程都在考驗回檔的壓力，可以找出很好的優質系且被錯殺的好股。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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