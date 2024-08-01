【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)2024年上半年歸屬母公司稅後淨利為63億元，年增17.23%，創下歷年同期新高，每股盈餘為6.06元，進入第3季傳統旺季，台灣7-ELEVEN將以「生活品牌」為核心，持續創新商品、精進服務、整合資源，發揮全台7000家門市服務網絡，串聯線上線下豐富銷售渠道，推動整體集團營運成長。

在統一超商與轉投資事業齊心努力之下，統一超上半年業績亮眼，上半年合併營收為1639.12億元，年成長7.09%，稅後淨利約73.88億元，年增16.19%，歸屬於母公司稅後淨利約63億元，較去年同期增加17.23%，創下歷年同期新高，每股盈餘為6.06元。

台灣7-ELEVEN上半年積極以「門店質量並進」展店淨增加159家、累計全台店數突破7000家，單店營收穩健成長，因應不同商圈需求導入特色服務、架構最適門店，包含掀起網紅經濟的IP聯名店展店突破百家，超前佈局未來零售深耕7家X-STORE科技實驗場域，並成功將部分智能科技複製於全台近2000家門市提供自助結帳或智FUN機服務，特定門市導入充電樁、高效智慧回收機、太陽能光電等永續服務實踐綠色行動。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續發揮通路影響力，秉持「全鄉全店、全天服務」經營理念，藉由創新、精業、整合三策略，積極透過「門店質量並進」、「差異結構優化」、「數位平台整合」、「線上商機佈局」四大具體作法、滿足社會需求，鮮食、CITY系列、飲料、零食等類別持續開發話題商品、銷售穩健向上成長，同時積極結合集團活動，更深耕國道服務區經營商場，持續新增服務商場已達58座，多元作法持續貼近民眾需求；轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一速達(黑貓宅急便)、悠旅生活(台灣星巴克)等均表現亮眼，有效挹注營收。

就各產品來看，台灣7-ELEVEN以「差異結構優化」深耕自有商品，包含鮮食以豐富生活美食導向，聚焦差異化品牌，搭配CITY系列深耕「多元品牌」、「跨界合作」、「設備升級」、「永續循環」四大作法滿足現做飲品消費需求，多元作法持續塑造多款億元商品，帶動相關類別業績穩健成長。

進入第3季便利商店傳統旺季，統一超表示，台灣7-ELEVEN持續展現營運韌性和應變力，以「生活品牌」為核心，持續創新商品、精進服務、整合資源，發揮全台7000家門市服務網絡，串聯線上線下豐富銷售渠道，整體集團營運穩健發展，架構安心、便利、多元的生活服務平台，推動整體營運成長。