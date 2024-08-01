【時報記者莊丙農台北報導】長榮航空(2618)補充公告出售三架A330-200型客機已完成處分，交易總金額新台幣11億元，對象為Mockingbird Limited，處分利益7.3億元，每股貢獻0.13元，將在第三季認列。

長榮航空為穩定增加運能、機隊汰舊換新且維持市場競爭力，已訂購44架客機將陸續交付，包括2架波音787-10、9架波音787-9以及18架空中巴士A350-1000、15架空中巴士A321neo。此外，承租4架A330-300型客機將於2029年租期屆滿歸還。

今年5月上旬董事會決議將再向波音公司增購4架787-10客機，並於2029年開始引進，屆時787機隊將達到30架。

此外，長榮航空直營旅行社長汎假期全新企劃的「綠色旅遊系列行程」結合長榮集團內的立榮航空和長榮桂冠酒店的旅運資源，邀請旅客一起改變旅遊模式，鼓勵搭乘大眾運輸和步行，以環境影響最小化為目標，一起成為綠色旅人。行程設計涵蓋環境保育、人文歷史傳承、在地經濟振興，促進地球永續發展，並安排入住長榮桂冠酒店的綠宿房型，採用節能措施和環保用品，其台中、嘉義、台南等三間酒店均取得環保旅館認證，不僅為旅客提供舒適的住宿體驗，同時有效減少資源浪費。

長汎假期以綠色旅遊為理念，共推出「風土行腳」與「荒野漫遊」二大主題系列。「風土行腳系列」是與在地文史老師和社會百工達人共同策劃的主題旅遊行程，專為旅客設計深入體驗台灣各地風土民情與人文歷史的旅程，特別推薦《基隆景觀海景繪旅行2日》以「繪旅」結合走讀導覽；《湯圍溫泉走讀篇2日》是探索礁溪溫泉秘境，前往森林裡的公共浴場、溫泉北界的陰陽湧泉，日治石砌澡堂等，從公共建設歷史與與自然，重新認識礁溪的溫泉文化。

「荒野漫遊系列」則專注於專業的戶外體驗，包括野外求生、登山、健行、生態等豐富多樣的主題活動，讓遊客在旅遊中學習大自然與野外活動的戶外知識，《野外求生體驗營2日》以刀、繩、火求生三寶，學習繩結、生火、刀具使用等野外生存入門技巧，從而瞭解適應自然環境的力量。