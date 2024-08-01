【時報記者張漢綺台北報導】台達電(2308)公布第2季及上半年財報，受惠於產品組合優化，台達電第2季合併毛利率34.13%，季增4.61個百分點、年增4.92個百分點，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為99.48億元，季增72.6%，年增22.07%，單季每股盈餘為3.83元，累計上半年每股盈餘為6.05元。
工作天數恢復正常，台達電第2季合併營收為1034.44億元，季增13.3%，年增2.88%，由於高階電源產品及被動元件出貨攀高，營業毛利為353.02億元，季增31%，年增20.19%，單季合併毛利率為34.13%，季增4.61個百分點、年增4.92個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為131.33億元，季增77.6%，年增27.72%，營業淨利率為12.7%，季增4.6個百分點，年增2.47個百分點，稅後盈餘為99.48億元，季增72.6%，年增22.07%，為單季歷史次高，單季每股盈餘為3.83元。
台達電113年上半年合併營收為1947.42億元，年增0.69%，營業毛利為622.5億元，年增13.31%，合併毛利率為31.97%，年增3.56個百分點，營業淨利為205.27億元，年增9.84%，營業淨利率為10.54%，年增0.88個百分點，稅後盈餘為157.12億元，年增4.35%，每股盈餘為6.05元。
為因應未來業務發展所需，台達電董事會決議通過擬取得新竹縣竹北市不動產，交易總金額約新台幣13.6688億元；此外，由於原物料上漲及後續工程執行，董事會決議通過追加中壢六廠興建工程款及中壢一廠重建工程款。
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