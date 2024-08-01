總部位於英國倫敦的全球第二大礦商力拓集團（Rio Tinto）7月31日公布，今年上半年淨利年增14％至58.1億美元，高於去年同期的51.2億美元，原因是銅產量與價格增加，有助於抵銷主力業務鐵礦砂疲弱業績。該公司宣布發放每股1.77美元期中股利，與去年相同。

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