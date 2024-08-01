空中巴士（Airbus）第二季淨利較去年同期暴跌78％，降至2.3億歐元，營收僅年增1％至160億歐元，主要受太空業務低迷拖累。雪上加霜的是，空巴基於供應鏈挑戰，繼上個月將今年交機量下修至800架後，31日又進一步下調至770架。

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