運動用品大廠愛迪達31日公布業績，受惠於夏季大型運動賽事帶動買氣，上季營收年增近9％至58.2億歐元，淨利更是從去年同期的8,400萬歐元激增至上季的1.9億歐元，成長率將近1.3倍。主要市場方面，歐洲地區上季繳出兩位數的成長，大中華地區亦成長將近10％，北美地區受Yeezy業務下滑衝擊呈現衰退。

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