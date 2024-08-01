不受精品產業面臨大環境逆風影響，義大利侈奢品巨頭普拉達（Prada）業績依然亮眼，上半年淨營收年增17％，至25.5億歐元（約27.6億美元），主要拜旗下品牌Miu Miu買氣熱絡所賜。全球市場以日本銷售最為強勁，淨營收年增幅高達55％。

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