日本31日公布的6月工業生產與零售銷售皆顯示經濟出現好轉跡象。6月工業生產雖月減3.6％，但降幅小於市場預期的5％；6月零售銷售年增3.7％，高於5月的年增2.8％。凱投宏觀指出，6月強勁的經濟數據意味著第二季GDP可望優於預期。

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