美國遊戲軟體大廠藝電（EA）7月30日公布，2025財年第一季（6月底止）營收年跌近14％至16.6億美元，上季獲利2.8億美元或每股盈餘為1.04美元，皆優於市場預期但不如去年同期，原因是缺乏新遊戲推出提振。該公司預期第二季表現將轉強，營收估介於19億～20億美元區間。

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