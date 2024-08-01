【時報-台北電】個股重大訊息：

1.台達電（2308）：寫史上最強第二季，單季每股稅後純益（EPS）3.83元，並同步拿下單季歷史次高的桂冠，表現僅次於2022年第三季的EPS 4.26元，另上半年EPS 6.05元也衝破去年同期EPS 5.8元的天花板，同登歷年同期新高。

2.友達（2409）：7月31日舉行法說會，第二季合併營業額743.3億元，季增25％，年增17.4％，本業轉盈，但因認列地震損失，稅後淨損2.3億元，基本每股損失0.03元。展望第三季，董事長彭(又又)浪表示，智慧移動事業營收和第二季相當，垂直場域事業受能源事業波動影響，第三季會下降，而顯示事業營收第三季還是會成長。整體來看第三季營收還是會成長，但是旺季效應不明顯。

3.光寶科（2301）：液冷散熱布局初步底定，光寶科總經理邱森彬7月31日在法說會上透露，Sidecar已順利取得輝達（nVIDIA）全球唯三RVL（推薦供應商）資格，另現正在審查中的In-Row CDU，如順利，應可於8月底過關，同步加入下半年出貨的行列，力拚2025年含PSU（電源供應器）、RACK（機櫃）、機構件、液冷、POWER SHELF（機櫃式電源）等五大產品線組成的AI相關業務營收貢獻達1成。

4.研華（2395）：7月31日舉辦法說，董事長劉克振指出，雖然上半年受景氣復甦不如預期，導致業績衰退，但預料最差谷底已過，北美、中國大陸等主要市場B/B值已回到1以上，且邊緣AI持續發酵，預估下半年營運逐季成長，2025年營收將有雙位數增幅。

5.致茂（2360）：31日召開法說會並公布第二季財報。董事長黃欽明表示，第二季半導體測試設備營收為18.69億元，首度超過電力電子相關測試設備的17.36億元。整體而言，公司認為下半年表現優於上半年。而隨著半導體測試設備出貨量增加，未來毛利率也會隨之提升。（編輯：邱致馨）