【時報記者林資傑台北報導】量測儀器大廠致茂(2360)召開法說，董事長暨總經理黃欽明表示，2024年上半年營運表現略優於預期，隨著AI相關先進製程帶動系統級測試（SLT）設備出貨量放大，預期下半年營運將優於上半年，其中半導體測試設備續擔當成長主動能，量測本業則可維持穩健成長。

致茂2024年第二季歸屬母公司稅後淨利14.07億元，季增47.33％、年增38.17％，每股盈餘3.34元，均創同期次高、歷史第四高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利23.62億元、年增20.81％，每股盈餘5.61元，雙創同期第三高。

致茂董事長暨總經理黃欽明表示，第二季營運表現略優於預期，主因耕耘多年的半導體測試產品受惠市場需求暢旺，使半導體及光子（Photonics）測試解決方案營收達18.69億元，首度超越本業電力電子相關量測及自動化檢測（ATE）設備的17.36億元，為主要成長動能。

展望後市，由於半導體及光子相關檢測設備持續出貨，持續挹注營運成長動能，黃欽明預期致茂下半年整體營運將優於上半年，主要動能來自系統級測試（SLT）檢測設備，並指出AI相關先進製程測試設備的出貨量將進一步放大。

黃欽明指出，中國大陸受整體經濟及終端市況影響，對系統單晶片（SoC）等成熟製程的相關測試設備需求起伏較大，目前對下半年需求較保守看待。不過，中國大陸以外地區的AI相關先進製程需求仍強勁，預期半導體及光子測試解決方案下半年動能將與上半年相當。

至於上半年受景氣影響而衰退的量測及自動化檢測設備業務，黃欽明預期下半年可維持穩健成長，主因電動車相關市場看來競爭仍激烈，客戶暫緩擴產計畫，對相關測試設備需求趨緩，認為下半年不會有太驚喜的貢獻，呈現第三季需求較佳、第四季轉淡的常態。

由於半導體及光子測試解決方案第二季單季營收首度超越量測及自動化檢測設備，對於全年是否亦有機會超越，黃欽明則認為仍需視下半年電力電子相關需求表現而定。不過，隨著半導體測試設備出貨量增加，有助於未來毛利率提升。