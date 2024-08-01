【時報記者林資傑台北報導】半導體測試介面廠穎崴(6515)董事會通過2024年第二季合併財報，受惠AI及高速運算（HPC）需求強勁，2024年第二季稅後淨利躍升至2.24億元、每股盈餘6.52元，雙創同期新高、歷史第四高，累計上半年稅後淨利4.23億元、每股盈餘達12.33元，亦雙創同期新高。
穎崴2024年第二季合併營收12.55億元，季增17.02％、年增23.52％，創同期新高、歷史第三高。營業利益2.62億元，季增18.29％、年增達58.08％，稅後淨利2.24億元，季增12.21％、年增達65.17％，每股盈餘6.52元，均創同期新高、歷史第四高。
累計穎崴上半年合併營收23.28億元、年增15.01％，營業利益4.85億元、年增38.79％，齊創同期新高。配合業外顯著轉盈助攻，使稅後淨利4.23億元、年增達51.81％，每股盈餘12.33元，亦創同期新高。
觀察穎崴本業獲利「雙率」表現，第二季毛利率42.96％，略低於首季43.35％、優於去年同期34.78％，創同期次高，營益率「雙升」至20.94％。累計上半年毛利率43.14％、營益率20.83％，優於去年同期，分創至少近6年、近4年同期高。
穎崴表示，AI、HPC需求強勁帶動半導體產業鏈拉貨潮，穎崴掌握全球AI及HPC客戶需求，使今年首季淡季營運表現不淡，第二季動能進一步增溫，營收及獲利齊創同期新高，使上半年營收及獲利亦創同期新高。
展望後市，半導體科技大廠財報陸續公布，由於AI應用推升先進晶片需求，帶動HPC需求旺盛。除了大型雲端服務供應商（CSP）持續聚焦AI伺服器採購外，生成式AI在手機應用領域的競爭，亦將隨著大型科技品牌業者推出新一代終端產品而趨向白熱化。
據市場研調機構Trendforce指出，今年AI伺服器產值估將年增達69％、全年出貨量上修至167萬台，年增達41％。針對AI、HPC及手機客戶，穎崴各最新產品線皆已量產，可望強勁推升第三季成長動能，使下半年營運表現優於上半年，全年營運力拚改寫新高。
在科技巨擘喊出「2024年為生成式AI應用元年」之際，穎崴因應AI、HPC世代為擴大營運規模，新竹分公司已喬遷至新址，以就近服務客戶需求，且新廠辦建置的「高頻實驗室」啟用後，可提供客戶更迅速即時的服務，與客戶在前沿技術合作更緊密。
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