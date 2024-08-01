【時報-台北電】今日焦點新聞：

國內頭條：

1.超微財報亮晶晶，成台股新靠山。(工商時報)

2.哈瑪斯首腦遇害，油金價急驚漲。(工商時報)

3.台幣7月貶近4角，反彈看三關鍵。(工商時報)

4.第二季EPS創新高股，閃金光。(工商時報)

5.中東緊張，海運業撿到槍。(工商時報)

6.卓榮泰鬆口，2030擬重啟核電。(中國時報)

7.擴大管制半導體設備出口，美追殺陸牽連台灣。(經濟日報)

8.聯電：下半年獲利面臨壓力，車用需求仍不振。(經濟日報)

9.水冷散熱講究「門當戶對」？奇鋐：規模成為競爭關鍵。(電子時報)

10.FOPLP非友達首選，背後考量兩大原因。(電子時報)

大陸頭條：

1.7月製造業PMI為49.4%，市場期待政策發力顯效。(證券時報網)

2.資金進場掃貨，滬指創3個多月最大漲幅。(證券時報網)

3.A股7月收官日放量大漲，基金經理：政策利好推動信心修復。(證券時報網)

4.下半年，有色金屬能否止跌反彈？(期貨日報)

5.比亞迪大消息，牽手國際打車巨頭優步。(證券時報網)

國際頭條：

1.質疑賀錦麗血統，川普自比林肯。(路透社)

2.加拿大防長證實，有艘加國軍艦剛通過台灣海峽。(路透社)

3.美21家民調平均值顯示，川普領先賀錦麗0.7%，非裔西班牙人成關鍵。(路透社)

4.華為如何在美國重錘下強勢回歸。(華爾街日報)

5.插電混動車有望為中國汽車製造商注入新活力。(華爾街日報)

6.美國抗擊通脹之戰，如何擴大了貧富差距。(華爾街日報)

(編輯：李慧蘭)

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