【時報-台北電】美股3大指數全部收紅，大漲2.6%的那斯達克以及標普500，雙雙創下2月22日以來單日最大漲幅。另外，晶片類股齊揚，費城半導體指數暴漲7%，其中，飆漲近13%的NVIDIA盤後續漲3.8%，大漲4.3%的AMD盤後漲0.72%，狂漲7.1%的美光盤後續漲1.55%，飆升7.3%的台積電ADR盤後也續漲2.2%。最新財報方面，包括Arm、臉書母公司Meta以及高通等都有好消息傳出。聯準會表示，本次例會決定維持美國利率不變，但若通膨降溫的話，可望在9月進入降息周期。
★四大指數
美股道瓊上漲99.46點或0.24%，收40,842.79點。
S&P500上漲85.86點或1.58%，收5,522.30點。
NASDAQ上漲451.98點或2.64%，收17,599.40點。
費城半導體上漲343.03點或7.01%，收5,233.18點。
★11大類股
科技類股(SPLRCT)漲3.95% 非必需消費類股(SPLRCD)漲1.79%
通訊服務類股(SPLRCL)漲1.29% 公用事業類股(SPLRCU)漲1.25%
工業類股(SPLRCI)漲1.13% 原物料類股(SPLRCM)漲1.05%
能源類股(SPNY)漲0.42% 金融類股(SPSY)跌0.19%
必需消費類股(SPLRCS)跌0.20% 房地產類股(SPLRCREC)跌0.29%
醫療類股(SPXHC)跌0.39%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)下跌1.08%，收418.35美元。
蘋果(AAPL)上漲1.50%，收222.08美元。
輝達(NVDA)上漲12.81%，收117.02美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.73%，收171.54美元。
亞馬遜(AMZN)上漲2.90%，收186.98美元。
2.焦點股
輝達(NVDA)上漲12.81%，收117.02美元。
博通(AVGO)上漲11.96%，收160.68美元。
艾司摩爾(ASML)上漲8.89%，收936.70美元。
安謀(ARM)上漲8.43%，收144.17美元。
高通(QCOM)上漲8.39%，收180.95美元。
應用材料(AMAT)上漲7.86%，收212.20美元。
美光(MU)上漲7.08%，收109.82美元。
美超微(SMCI)上漲5.30%，收701.65美元。
慧與科技(HPE)上漲4.73%，收19.91美元。
戴爾科技(DELL)上漲4.67%，收113.68美元。
恩智浦(NXPI)上漲4.56%，收263.16美元。
超微(AMD)上漲4.36%，收144.48美元。
特斯拉(TSLA)上漲4.24%，收232.07美元。
亞馬遜(AMZN)上漲2.90%，收186.98美元。
甲骨文(ORCL)上漲2.79%，收139.45美元。
Meta(Meta)上漲2.51%，收474.83美元。
德州儀器(TXN)上漲2.06%，收203.81美元。
英特爾(INTC)上漲2.02%，收30.74美元。
蘋果(AAPL)上漲1.50%，收222.08美元。
網飛(NFLX)上漲0.93%，收628.35美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.73%，收171.54美元。
思科(CSCO)上漲0.64%，收48.45美元。
IBM(IBM)上漲0.58%，收192.14美元。
Salesforce(CRM)上漲0.34%，收258.80美元。
微軟(MSFT)下跌1.08%，收418.35美元。
★台股 ADR
台積電上漲11.26美元或7.29%，收165.80美元，換算台股價格為1088.84元。
聯電上漲0.94美元或12.65%，收8.37美元，換算台股價格為54.97元。
日月光上漲0.34美元或3.51%，收10.02美元，換算台股價格為164.51元。
中華電信上漲0.53美元或1.45%，收37.15美元，換算台股價格為121.99元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：