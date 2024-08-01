【時報-台北電】美股3大指數全部收紅，大漲2.6%的那斯達克以及標普500，雙雙創下2月22日以來單日最大漲幅。另外，晶片類股齊揚，費城半導體指數暴漲7%，其中，飆漲近13%的NVIDIA盤後續漲3.8%，大漲4.3%的AMD盤後漲0.72%，狂漲7.1%的美光盤後續漲1.55%，飆升7.3%的台積電ADR盤後也續漲2.2%。最新財報方面，包括Arm、臉書母公司Meta以及高通等都有好消息傳出。聯準會表示，本次例會決定維持美國利率不變，但若通膨降溫的話，可望在9月進入降息周期。

★四大指數

美股道瓊上漲99.46點或0.24%，收40,842.79點。

S&P500上漲85.86點或1.58%，收5,522.30點。

NASDAQ上漲451.98點或2.64%，收17,599.40點。

費城半導體上漲343.03點或7.01%，收5,233.18點。

★11大類股

科技類股(SPLRCT)漲3.95% 非必需消費類股(SPLRCD)漲1.79%

通訊服務類股(SPLRCL)漲1.29% 公用事業類股(SPLRCU)漲1.25%

工業類股(SPLRCI)漲1.13% 原物料類股(SPLRCM)漲1.05%

能源類股(SPNY)漲0.42% 金融類股(SPSY)跌0.19%

必需消費類股(SPLRCS)跌0.20% 房地產類股(SPLRCREC)跌0.29%

醫療類股(SPXHC)跌0.39%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)下跌1.08%，收418.35美元。

蘋果(AAPL)上漲1.50%，收222.08美元。

輝達(NVDA)上漲12.81%，收117.02美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.73%，收171.54美元。

亞馬遜(AMZN)上漲2.90%，收186.98美元。

2.焦點股

輝達(NVDA)上漲12.81%，收117.02美元。

博通(AVGO)上漲11.96%，收160.68美元。

艾司摩爾(ASML)上漲8.89%，收936.70美元。

安謀(ARM)上漲8.43%，收144.17美元。

高通(QCOM)上漲8.39%，收180.95美元。

應用材料(AMAT)上漲7.86%，收212.20美元。

美光(MU)上漲7.08%，收109.82美元。

美超微(SMCI)上漲5.30%，收701.65美元。

慧與科技(HPE)上漲4.73%，收19.91美元。

戴爾科技(DELL)上漲4.67%，收113.68美元。

恩智浦(NXPI)上漲4.56%，收263.16美元。

超微(AMD)上漲4.36%，收144.48美元。

特斯拉(TSLA)上漲4.24%，收232.07美元。

亞馬遜(AMZN)上漲2.90%，收186.98美元。

甲骨文(ORCL)上漲2.79%，收139.45美元。

Meta(Meta)上漲2.51%，收474.83美元。

德州儀器(TXN)上漲2.06%，收203.81美元。

英特爾(INTC)上漲2.02%，收30.74美元。

蘋果(AAPL)上漲1.50%，收222.08美元。

網飛(NFLX)上漲0.93%，收628.35美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.73%，收171.54美元。

思科(CSCO)上漲0.64%，收48.45美元。

IBM(IBM)上漲0.58%，收192.14美元。

Salesforce(CRM)上漲0.34%，收258.80美元。

微軟(MSFT)下跌1.08%，收418.35美元。

★台股 ADR

台積電上漲11.26美元或7.29%，收165.80美元，換算台股價格為1088.84元。

聯電上漲0.94美元或12.65%，收8.37美元，換算台股價格為54.97元。

日月光上漲0.34美元或3.51%，收10.02美元，換算台股價格為164.51元。

中華電信上漲0.53美元或1.45%，收37.15美元，換算台股價格為121.99元。