【時報-台北電】2024年07月31日櫃買市場總體自營商賣超17.74億元，投信買超11.99億元，外資賣超65.55億元。(資料來源:櫃買中心)

《集中市場》31日外資賣超164.58億元，投信買超63.48億元
《櫃買市場》31日融資增為1128.62億元，融券增為61008張
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