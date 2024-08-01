【時報-台北電】2024年07月31日集中市場總體自營商賣超56.94億元，投信買超63.48億元，外資賣超164.58億元。(資料來源:證交所)

《櫃買市場》31日外資賣超65.55億元，投信買超11.99億元
《集中市場》31日融資增為3288.54億元，融券增為209875張
暴力彈來了 台積飆32元 台股開噴逾400點 1隱憂仍待克服
《集中市場》集中市場09:00，指數22546.40點，成交值98.35億元
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