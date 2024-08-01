【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240731)
1.外資連續買超五日以上的股票：
中華電(2412) 工信(5521) 遠東新(1402) 群聯(8299) 福華(8085)
2.連續買超四日的股票：
上海商銀(5876) 建漢(3062) 中美晶(5483) 伍豐(8076) 聯茂(6213)
3.連續買超三日的股票：
臺企銀(2834) 裕隆(2201) 美利達(9914) 慧洋-KY(2637) 宏盛(2534)
鈺齊-KY(9802) 寬魚國際(6101) 雙鴻(3324) 精剛(1584)
4.連續買超二日的股票：
網家(8044) 潤泰新(9945) 永捷(4714) 正德(2641) 振曜(6143)
新光金(2888) 百和(9938) 中鼎(9933) 長榮(2603) 陽明(2609)
新興(2605) 裕民(2606) 千興(2025) 大成鋼(2027) 冠德(2520)
元晶(6443) 東洋(4105) 尚立(3360) 譜瑞-KY(4966) 擎亞(8096)
樺晟(3202) 信邦(3023) 力麗店(5364) 宣德(5457) 僑威(3078)
均豪(5443) 錦明(3230) 松上(6156) 昇銳(3128) 加百裕(3323)
太景*-KY(4157) 長科*(6548) 辛耘(3583) 健喬(4114) 艾訊(3088)
5.轉賣為買的股票：
正新(2105) 台灣大(3045) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891)
元大金(2885) 中租-KY(5871) 台塑化(6505) 南亞(1303) 寶成(9904)
中鋼(2002) 潤泰全(2915) 台泥(1101) 聯電(2303) 大江(8436)
立端(6245) 立積(4968) 合庫金(5880) 華南金(2880) 台新金(2887)
第一金(2892) 彰銀(2801) 永豐金(2890) 兆豐金(2886) 玉山金(2884)
群益證(6005) 康和證(6016) 威盛(2388) 旺宏(2337) 豐泰(9910)
大成(1210) 聯強(2347) 華新(1605) 台塑(1301) 華航(2610)
長榮航(2618) 景碩(3189) 台肥(1722) 創意(3443) 波若威(3163)
6.買超前20名：
金融股：
臺企銀(2834) 新光金(2888) 彰銀(2801) 元大金(2885) 中信金(2891)
兆豐金(2886) 台新金(2887) 開發金(2883) 玉山金(2884) 華南金(2880)
第一金(2892) 永豐金(2890) 上海商銀(5876) 國泰金(2882)
電子股：
傳產股：
華航(2610) 中鋼(2002) 長榮航(2618) 遠東新(1402)
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