【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240731)

1.外資連續買超五日以上的股票：

中華電(2412) 工信(5521) 遠東新(1402) 群聯(8299) 福華(8085)

2.連續買超四日的股票：

上海商銀(5876) 建漢(3062) 中美晶(5483) 伍豐(8076) 聯茂(6213)

富喬(1815) 元太(8069)

3.連續買超三日的股票：

臺企銀(2834) 裕隆(2201) 美利達(9914) 慧洋-KY(2637) 宏盛(2534)

鈺齊-KY(9802) 寬魚國際(6101) 雙鴻(3324) 精剛(1584)

4.連續買超二日的股票：

網家(8044) 潤泰新(9945) 永捷(4714) 正德(2641) 振曜(6143)

新光金(2888) 百和(9938) 中鼎(9933) 長榮(2603) 陽明(2609)

新興(2605) 裕民(2606) 千興(2025) 大成鋼(2027) 冠德(2520)

元晶(6443) 東洋(4105) 尚立(3360) 譜瑞-KY(4966) 擎亞(8096)

樺晟(3202) 信邦(3023) 力麗店(5364) 宣德(5457) 僑威(3078)

均豪(5443) 錦明(3230) 松上(6156) 昇銳(3128) 加百裕(3323)

太景*-KY(4157) 長科*(6548) 辛耘(3583) 健喬(4114) 艾訊(3088)

旺玖(6233) 亞矽(6113)

5.轉賣為買的股票：

正新(2105) 台灣大(3045) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891)

元大金(2885) 中租-KY(5871) 台塑化(6505) 南亞(1303) 寶成(9904)

中鋼(2002) 潤泰全(2915) 台泥(1101) 聯電(2303) 大江(8436)

立端(6245) 立積(4968) 合庫金(5880) 華南金(2880) 台新金(2887)

第一金(2892) 彰銀(2801) 永豐金(2890) 兆豐金(2886) 玉山金(2884)

群益證(6005) 康和證(6016) 威盛(2388) 旺宏(2337) 豐泰(9910)

大成(1210) 聯強(2347) 華新(1605) 台塑(1301) 華航(2610)

長榮航(2618) 景碩(3189) 台肥(1722) 創意(3443) 波若威(3163)

6.買超前20名：

金融股：

臺企銀(2834) 新光金(2888) 彰銀(2801) 元大金(2885) 中信金(2891)

兆豐金(2886) 台新金(2887) 開發金(2883) 玉山金(2884) 華南金(2880)

第一金(2892) 永豐金(2890) 上海商銀(5876) 國泰金(2882)

電子股：

旺宏(2337) 聯電(2303)

傳產股：

華航(2610) 中鋼(2002) 長榮航(2618) 遠東新(1402)

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