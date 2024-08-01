【時報-台北電】週三台股持續量縮，指數維持大區間震盪。永豐期貨表示，加權指數週三下跌24.22點，收在22199.35點，成交值為3790.52億元。台指期上漲32點至22284點，正價差為84.65點。籌碼面部分，三大法人賣超161.55億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1269口至-16879口，其中外資淨空單減少1904口至-37129口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3225口至-19555口。
美股週二AI概念全軍覆沒，費城半導體指數重挫3.88%。永豐期貨指出，週二晚間輝達殺盤拖累台指夜盤回測前低。週三日盤開高走高，不過由於22300整數關卡為過去兩日的密集成交區，指數遇壓回測。目前指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼短單操作，多空皆有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，再進行順勢操作即可。（編輯：沈培華）
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