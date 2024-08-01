期貨交易所7月31日公告，接獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知，將台股期貨等指數列入窄基指數。金管會回應，台積電個股與台積電個股期貨並未被限制，同時也會辦理關懷美國投資人，並且積極走訪外資，鼓勵參與台灣的期貨市場等因應措施。

期交所表示，台股期貨、小型台指期貨、客製化小型台指期貨標的指數，單一成分股指數權重超過30％的天數已經不符合美國廣基指數定義，而依照規定，若單一成分股占整體指數權重在連續3個月中有超過45個交易日超過3成，就會被列入窄基指數。

金管會則指出，大小台期貨因台積電占台股加權指數權重自今年2月15日至4月29日，累積超過45天占比超過30％，接獲CFTC通知即日起美國境內投資人，包含合格機構投資人（QIB），皆不可交易。另外，期交所評估美國人在台灣占期貨交易市場的比重，以2023年度來說，僅占0.7％，因此影響應該有限。

期交所已預先通知期貨商因應，並且積極辦理3項措施，持續吸引外資參與期貨市場，包含主動關懷美國投資者，視其需要提供必要的協助；其次持續辦理機構法人交易獎勵活動，積極吸引外資參與；以及拜訪其他非美系外資，鼓勵相關外資參與台灣的期貨市場。

過往台灣也曾被列為窄基指數，2021年4月1日，大小台指期因台積電權重過大，而被視為窄基指數，直到2022年的10月24日才恢復，歷時將近1年多。而台指期被列入窄基指數，主要就是因「台積電」而起，外界擔心是否將影響台積電個股或其未來表現。金管會表示，台指期等指數被列入窄基指數，並未限制外資買賣台股集中市場台積電的個股以及期貨市場台積電個股期貨。法人也表示，台積電在美國有發行美國存託憑證（ADR），綜觀而言，對台積電個股影響不大。

而台積電昨日則公布最新版永續報告書，全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為250萬元，一年內新進員工離職率8.9％，順利達成不超過14.5％目標，全體員工離職率則為3.7％。報告書中也首次揭露高階主管薪酬ESG指標。