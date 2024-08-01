出口不如預期 第二季GDP驚險保5

由於出口擴增力道不如預期，主計總處7月31日下修今年第2季經濟成長率概估為5.09％，較上次預測值減少0.09個百分點，主計總處官員表示，假設第3季、第4季GDP預測維持不變，全年經濟成長率為3.91％，同步下修了0.03個百分點。幸好企業投資步調加速，抵銷出口擴增不足的壓力，官員強調，經濟情勢呈「穩定向上」趨勢不變。
主計總處綜合統計處視察王翠華指出，受惠AI等新興科技應用商機持續熱絡，帶動出口表現，但第2季表現仍不如5月預測時那麼好，商品出口比預測值減少47億美元，是第2季經濟成長率下修的主因。
民間消費方面，主計總處表示，受惠於就業市場穩健，調薪、股市創高等帶來財富效果，第2季零售業、餐飲業營業額分別年增2.68％及3.81％。
此外，跨境旅遊熱絡，帶動航空客運與國人國外消費續增，金融市場交易升溫也挹注證券、基金等交易手續費，併計各項並剔除來台旅客消費影響及物價因素後，概估第2季民間消費實質成長2.71％，較原先預測數增加0.12個百分點。
中研院經濟所31日則預測，今年經濟成長率至3.88％，大幅上修0.86個百分點，主要是人工智慧（AI）、全球需求回溫，中研院對景氣前景看法是審慎樂觀。
不過，4月1日台灣電價全面調漲，近來房價上漲也帶動租金上揚，加上軍公教調薪、凱米颱風來襲等多重壓力，中研院經濟所警示，「下半年通膨壓力不容小覷」。
中研院經濟所預測，今年消費者物價上漲率（CPI）為2.21％，比央行、中經院、台經院的預測值來得高。
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