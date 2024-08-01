台灣人壽與政治大學商學院7月31日發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，今（2024）年退休觀察三大指數齊跌，「退休信心指數」摔落至56分不及格；「退休充裕指數」、「退休生活滿意指數」更創下5年來新低；退休準備年齡則延後至38歲，顯示在低薪通膨時代，國人對退休準備充滿無力感。

持續追蹤5年的「退休生態觀察指標」，今年三大指數首度全數走弱，其中「退休生活滿意指數」、「退休充裕指數」雙雙跌至63分，勉強守住6字頭，卻是歷年最差；「退休信心指數」僅有56分，5年來三度不及格。

調查也發現，民眾退休準備平均年齡38.03歲，其中年輕世代退休準備平均年齡為41.8歲，較全體平均年齡晚了3.77年，顯見青世代面對高物價，退休準備心有餘卻力不足。

退休充裕指數方面，逾6成未退族評估退休前無法備足退休金、更有61.9％未退族認為退休金得另籌「自備款」才夠用；超過7成已退族坦承，退休支出仰賴「社會保險」，突顯理想與現實落差大。

在退休安居規劃方面，近8成民眾有興趣入住養生村，連2年成長，其中40歲以下青世代接受度超過9成；有85.5％民眾願意月付6萬以下入住；高齡、單身人口日增，也讓台灣養生宅接受度愈來愈高，71.4％民眾有意願購買保額200萬保險商品，不僅有保險保障，還能抵減入住養生宅的保證金。

由台灣人壽主辦的「銀髮金融論壇」8月22日將於台北晶華酒店登場，今年論壇主題「銀經濟、智未來」，請到諾貝爾經濟學獎得主史蒂格里茲跨海視訊開講，政務委員陳時中專題演講分享如何「銀向健康老化 投資無齡未來」；圓桌對談邀請陽明交大校長林奇宏、宏碁智醫董事長連加恩、台灣人壽副總經理賴玉菁，及中國信託銀行副總經理尹志龍。