兩大外送平台合併 工會憂影響報酬議價

UberEats日前宣布以9億5000萬美元現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，近日已送審至公平會，依法最長僅有90個工作天以內就要宣布同意合併與否，外送員工會就憂心，目前外送平台往往是片面宣布調整外送員報酬，擔心合併後，導致競爭壓力減少，更會影響外送員議價能力。

公平會日前於書面報告指出，將分別由「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等4大面向，召開公聽會及座談會聽取各方意見後，審酌結合案「整體經濟利益」是否大於「限制競爭之不利益」，再做准駁決定。

外送產業權益促進聯盟與多個外送員工會日前也提出包括建立透明、公正的停權機制、公開並明確報酬計算方式，且必須設置下限、明確定型化契約應記載及不得記載事項，避免資訊不對稱導致的不公平對待等7訴求。

「外送員最擔心就是報酬」，全國外送產業工會顧問蘇柏豪表示，除了報酬可能會被減少外，也有可能會在報酬不變的情況，每單平均距離增加，導致能夠接單的數量減少，因此在公平會邀集的座談會或公聽會上，工會要求外送員全數留用外，還要如訂定專法等讓外送員保障法制化後才會同意合併，目前台灣民眾黨已提出《外送平台管理暨從業人員權益保障法》，國民黨預計下個會期也會提出，呼籲執政黨或行政院也應提出相關版本確保外送員權益。

蘇柏豪說，除了外送員專法外，目前也與交通部討論在運輸業管理規則中納入外送平台管理。

蘇柏豪提及，除外送員權益外，消費者及店家恐怕也會受到合併影響，原本外送費用就是浮動，憂心合併後平台恐怕會影響店家訂價權、消費者的選擇權等。