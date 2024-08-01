修正亞鄰最低價 油電漲幅將擴大

未來油價、電價漲幅要擴大了！經濟部長郭智輝7月31日聲明，目前國內油價、電價是亞洲最低，很多都是政治考量補助，應要適時反映成本。中油已提報修正亞鄰最低價，擬改採均價或先扣掉鄰國政府補助後再比較，如此汽柴油價可去除緊箍咒，漲幅與次數都將加大，衝擊加油族。

呼應經長適時反映成本原則，中油昨也宣布，8月天然氣價除民生外，全面予以調漲。電業天然氣價調升1％，工業用戶則取消「級距訂價」政策，除原就調升的台積電、台塑等少數大戶外，其他產業全面補漲每度0.5到3元不等。但中油強調，如此仍不足以反映氣價成本。

日前一番電價、油價過低，導致台灣勞工薪資水準無法提升言論引發外界譁然。郭智輝表示，他的意思主要是中油、台電、台糖、台水員工薪資較低，應該調高，對社會經濟才會產生作用。至於電價、油價，郭智輝說，現在社會經濟改變，應適時反映一些成本。

目前油價有兩道緩漲緊箍咒，一個是「亞鄰最低價」，一個是「平穩措施」。後者中油未提議要更動，前者則已向經濟部提報修正。因為光是為了要比日、韓、香港、新加坡4個鄰國低價，汽、柴油每公升即分別有1.5元、2.9元未漲足。

中油已爭取幾個方案作檢討，包括改採亞鄰均價、先扣掉鄰國政府補貼後再比較等，不管採行哪一種，現行油價漲幅與次數都將增加。電價方面，10月估計暫時不漲，但明年不補貼也會擴大調幅。

另為走向深度節能，經濟部預告《能源管理法》修法，要求台電等能源供應業者須公開能源銷售統計資料，以利民間與地方取用，強化節能成效。另外能源製造、進口廠商及販賣業者，如「提供不實資料」也將處罰，且金額提高最多5倍，像是現行冷氣機、電冰箱遭查能耗標示不實，就會依新法處10萬到50萬元罰款。