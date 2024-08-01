日利率上調至0.25％ 日圓大幅升值

日銀7月31日宣布升息15個基點，將政策利率上調至0.25％，同時公布縮表計畫，每季減少購回4000億日圓國債。日股、公債殖利率應聲上漲，日圓大幅升值至1美元兌149.82日圓。

日銀總裁植田和男於記者會表示，3月升息後經濟發展和物價走勢符合預期，逐步接近2％通膨目標，加上平均調薪幅度突破5％、日圓處於低位，綜合3項要素才決定再次升息。本次升息後利率依然處於較低水準，日銀不排除年內進一步升息可能。

植田強調，目前情況下升息屬於適當決策，且不至對景氣產生大規模負面影響。日銀指出，4月和5月的消費數據表明日本經濟正逐步復甦。惟他也警告，弱勢日圓並未大幅推高物價，但在通膨率今年下半年接近目標水準前不可掉以輕心，須對物價上行風險保持警戒。

信用調查機構「帝國資料庫」數據顯示，8月漲價的食品項目較上年同期減少46.4％。全年漲價品項預計為1.6萬項，遠低於2023年的3.2萬項，顯示出先前物價飛漲的情形已暫時停歇。調查負責人對日媒共同社表示，消費者偏好低價商品的趨勢增強，以減量取代漲價的「實質漲價」也有所增加。

受升息推動，日圓、日股強勢上漲，國債殖利率也隨之攀升。日圓匯率當天自1美元兌153日圓前後大幅升值至149.82。日經指數上升1.49％，東證銀行業指數大漲4.72％。2年期國債殖利率上升至0.45％，為2009年4月以來最高水準；10年期國債一度觸及1.06％，直逼先前高點。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，日圓朝向貨幣政策正常化趨勢下，預測今年第4季或明年還有進一步調整利率的可能性。日圓兌美元161的超甜價格將一去不復回，即使升值，現階段日圓價位仍有6分甜。林啟超分析，日本升息比預期中要快，主要有3大原因，第一，考量服務業通膨，春鬥之後薪資漲幅擴散，對服務業通膨有拉升力道；第二，進口通膨2月開始由負轉正，6月底為止已到9.5％，連續4個月拉升，加上升息後實質利率仍然為極低的負值。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾認為，日本企業加薪潮蔓延，日本央行指引較預期鷹派，近期疲弱日圓推升進口物價也引發擔憂，因此，在輸入性通膨消退前，日圓將有進一步升息可能性，亦不排除至2025年中尚有2碼升息空間；不過，美國聯準會的政策路徑仍是美元和日圓匯率關鍵驅動力，劉培乾認為，若殖利率差距再次擴大，可能促使日本央行加快緊縮步伐。