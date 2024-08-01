睽違四年，巴黎奧運如火如荼進行中，市場重新聚焦成衣製鞋、運動用品、面板、網通等相關族群，第二、三季行情有機會受惠奧運商機出現逆轉勝行情，指數若能撐住，第四季有望出現受惠降息資金、AI向上景氣雙題材，為旺季添柴薪。
傳產族群主要看好巴黎奧運概念股，運動休閒產業去（2023）年庫存去化已近尾聲、產業近期也逐步谷底回升，包括寶成（9904）、豐泰（9910）、鈺齊-KY（9802）、聚陽（1477）、儒鴻（1476）、志強-KY（6768）、巨大（9921）、美利達（9914）、來億-KY（6890）、得力（1464）等個股都有望同步受惠。
此外，面板廠方面，下游廠商也已陸續啟動備貨動作，預期第三季將步入傳統旺季，包括面板雙虎友達（2409）、群創（3481）等。
法人指出，群創除了受惠業績題材外，低價及低基期也是吸引買盤的動能，後續奧運業績效應可望持續至10月，短線若放量攻擊，短期上看17元。
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