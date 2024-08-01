美國科技股周二重挫，輝達波段跌幅逾2成，落入技術性熊市，不過，台股昨再度上演開低走高，收盤僅小跌24點，持續在季線下方盤整。大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，周一上市櫃天融資大減84億，沒信心的全部抬出去，自營商也砍了141億，周二再開低殺一次，把浮額清洗乾淨，就V轉了。

阮蕙慈表示，台股連4天跌落季線之下，因為季線失守，衝擊投資人信心，把壓箱的股票倒出去。但其實從高檔下來跌2千多點，利空已經反應，KD回到低檔，上一次KD這麼低檔是4月打到19291，上去足足漲了5千點，這一次再破下來準備「逆轉勝」。下跌時市場過度放大短線利空，往往在投資人半信半疑之際，低點就來了。

個股方面，阮蕙慈看好正基、弘憶股、鑫科、友威科、晶彩科、均華、均豪等。

永誠國際投顧總監陳威良表示，美國總統選情牽動股市震盪，雖然川普常常語不驚人死不休，但事實上，川普在2017年入主白宮之後，美股反倒啟動大多頭，任職前3年期間漲幅41.5%，至於拜登執政的前3年期間漲幅則為31%，略遜於川普。當然並不是誰當了總統股市就會翻天覆地，最重要的還是基本面。

AI股近期跌跌不休，陳威良表示，美國科技龍頭股本益比動輒30倍以上甚至百倍，但輝達、台積電估值仍相對偏低。台積電以2025年本益比估算目標價，明年獲利41.91元×28倍，約在1341元，即使以22.8倍本益比估也有1092元，抓個平均就是1200元。如果來到這個價位，就代表提前把明年的獲利都反映了，到時可能要考慮做一點調整，但千萬不要出清，因為明年還是會繼續成長。

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