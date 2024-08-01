大盤從2萬4高點急殺逾8%，陷中期修正，不少ETF都出現大特價，比如00878、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)等，分析師股添樂表示，從抗跌前5大ETF來看，00713、00915不意外，00944則是出生就具有抗跌體質，因為逾半成分股都在市值150~300大，建議搭配主攻市值前50大的00878、鎖定前150大的00713，這樣就能完美覆蓋0死角，缺點就是怕你錢不夠+1啦！

股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示，不少人問我，今年5月發行的野村趨勢動能高息(00944)，最近一段時間破發了，還能不能留？其實我們會寫文章、會做影片，所有內容都是有做過功課的。

00944這檔ETF一上來，我就認為它會是一檔具備抗跌體質的高股息ETF。數字會說話，我們抓台股近期最高點7/11收盤價24416點起算，至今跌幅超過2100點，幅度-8.88%。

統整這段期間，抗跌前5名的高股息ETF：永豐優息存股(00907)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、凱基優選高股息30(00915)和00944，而且這5檔跌幅都不到大盤的一半，抗跌表現不在話下。

本波高股息ETF抗跌表現（股添樂提供）

另一個看好的原因是，我在先前的影音有分享過，00944這檔ETF成分股是當今高股息ETF中，極少數成分股過半集中在台股市值150~300這個區段的類型，這個區段的股票不像市值前150大，很多股票殖利率都還有4.5%，甚至5%以上，因此00944跟其他高股息ETF持股重疊度也是最低的。

當然我不建議單買這檔ETF，畢竟市值前150大才是台股主流，不過如果作為其他高股息ETF的搭配，我覺得是這個定位是很棒的，除了可以覆蓋到市值150~300之間，分散的情況下同時還可以避免股息吃到2代健保。

國泰永續高股息(00878)主攻市值前50大、00713鎖定前150大、00944聚焦150~300之間，優點是完美覆蓋0死角，缺點是怕你不夠錢。

主流高股息ETF成分股分布（股添樂提供）

※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。