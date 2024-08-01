周六（8/3）晚間11時農曆7月「鬼門開」，好兄弟蜂擁回到人間，民俗專家提醒，平安符忘記過爐加持、單獨前往陌生水域、供品紙錢準備太多、在室內祭拜、使用成串或有「來」諧音的水果供品、晚上11點後在外遊蕩等，是6項常見雷區，並提醒今年狗、牛、羊等3生肖犯太歲，比起正沖的屬龍者更怕陰，要特別注意安全。
為避免影響運勢、保平安，不少民眾會去宮廟求平安符隨身攜帶，自小在宮廟長大的486先生，為台北霞海城隍廟第7代子孫，熟悉各種道教儀式，他提醒一般常見的平安符，多為工業大量印刷的紙卡，必須經過道長加持並拿去過爐才有效力，而不少人車上會掛平安符，一掛多年沒再去過爐加持，最後也只是1張普通的印刷紙。
486提醒，過爐一定要拿到正廟或香火鼎盛的大廟，千萬不可拿去陰廟，鬼月更要避免從事危險活動，盡量避免單獨前往陌生地區戲水，避免被抓交替，建議可隨身攜帶平安符或護身符，也可準備幾張淨符或艾草皂備用。
此外，祭拜「好兄弟」時，供品和紙錢不宜太多，以免被當成「大戶」惹鬼上身，注意選在屋外或陽台「朝外拜」，避免好兄弟進門。
至於供品的選擇上，諧音有「來」的水果不宜作為供品，例如鳳梨、香蕉、水梨等，也要避免成串的水果，例如葡萄、龍眼、荔枝，避免壞事接踵而來或好兄弟成群結隊而來。
命理師江柏樂則指，今年太歲「正沖龍、狗，偏沖牛、羊」，但因為屬龍、虎的人較不怕陰，因此「狗、牛、羊」等3生肖要特別注意安全，最好早點回家，沒事別亂跑，尤其晚上11點子時過後，氣場轉為陽衰陰盛，建議盡量在子時前回家。
此外，偶數屬陰，生肖偶數有「牛、兔、蛇、羊、雞、豬」；農曆雙月生者「2、4、6、8、10、12」月；偶數時辰生者「丑、卯、巳、未、酉、亥」時生者，若以上3者中2，運勢也可能不佳，民俗月更要留心。
江柏樂還提醒，凶宅或鬼屋拍婚紗、探險等行為最好先暫停，還有由於大多遺體都以火葬處理，鬼魂容易被燒傷，所以水邊特別容易聚陰，也要盡量避開。
※《旺得富理財網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：