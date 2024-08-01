周六（8/3）晚間11時農曆7月「鬼門開」，好兄弟蜂擁回到人間，民俗專家提醒，平安符忘記過爐加持、單獨前往陌生水域、供品紙錢準備太多、在室內祭拜、使用成串或有「來」諧音的水果供品、晚上11點後在外遊蕩等，是6項常見雷區，並提醒今年狗、牛、羊等3生肖犯太歲，比起正沖的屬龍者更怕陰，要特別注意安全。

為避免影響運勢、保平安，不少民眾會去宮廟求平安符隨身攜帶，自小在宮廟長大的486先生，為台北霞海城隍廟第7代子孫，熟悉各種道教儀式，他提醒一般常見的平安符，多為工業大量印刷的紙卡，必須經過道長加持並拿去過爐才有效力，而不少人車上會掛平安符，一掛多年沒再去過爐加持，最後也只是1張普通的印刷紙。

486提醒，過爐一定要拿到正廟或香火鼎盛的大廟，千萬不可拿去陰廟，鬼月更要避免從事危險活動，盡量避免單獨前往陌生地區戲水，避免被抓交替，建議可隨身攜帶平安符或護身符，也可準備幾張淨符或艾草皂備用。

此外，祭拜「好兄弟」時，供品和紙錢不宜太多，以免被當成「大戶」惹鬼上身，注意選在屋外或陽台「朝外拜」，避免好兄弟進門。

至於供品的選擇上，諧音有「來」的水果不宜作為供品，例如鳳梨、香蕉、水梨等，也要避免成串的水果，例如葡萄、龍眼、荔枝，避免壞事接踵而來或好兄弟成群結隊而來。

命理師江柏樂則指，今年太歲「正沖龍、狗，偏沖牛、羊」，但因為屬龍、虎的人較不怕陰，因此「狗、牛、羊」等3生肖要特別注意安全，最好早點回家，沒事別亂跑，尤其晚上11點子時過後，氣場轉為陽衰陰盛，建議盡量在子時前回家。

此外，偶數屬陰，生肖偶數有「牛、兔、蛇、羊、雞、豬」；農曆雙月生者「2、4、6、8、10、12」月；偶數時辰生者「丑、卯、巳、未、酉、亥」時生者，若以上3者中2，運勢也可能不佳，民俗月更要留心。

江柏樂還提醒，凶宅或鬼屋拍婚紗、探險等行為最好先暫停，還有由於大多遺體都以火葬處理，鬼魂容易被燒傷，所以水邊特別容易聚陰，也要盡量避開。

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