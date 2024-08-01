台股近來大怒神的戲碼不斷上演，7月23日才迎來第2大漲點614點，不料歷經2天颱風假，台股慘遭血洗，26日在外資爆砍846.46億元下，台積電跳水最低來到915元，收盤重挫752點，寫史上次大跌點，一天V轉、隔天又被A頭，不管做空做多都被雙巴，不少人難免陷入投資焦慮。
理財達人三明治先生在《三明治先生的理財筆記》撰文指出，其實沒人能真正判斷股市情勢，「抄底成功」與「砍在阿呆谷」的機率其實各半，但其實只要長期投資股市，將時間拉長到退休，月存1萬元維持30年，就能存下1400萬元，一般人加上勞保退休金，絕對足以安心養老，這種投資策略雖然沒有抄底成功的爽度，但也不會發生砍錯股票的問題。
近來台股大震盪，砍在阿呆谷了怎麼辦？三明治先生表示，其實在股市不斷創新高的情況下，最大漲點的參考性會越來越低，畢竟跟3年前比起來指數都多2倍了，漲跌多個2倍也很正常，經過統計，台股漲點前10名中，2024年就佔了3個，2023年後佔了6個可見一斑。
不過這個大漲又跟在前天的大跌後面，許多人可能在前天因為預期未來會轉成熊市，而賣出股票，在下跌後才賣出股票，轉頭一看才發現股票又漲回來，也就是俗稱的阿呆谷。
然而，這個情況很正常，只要你繼續判斷情勢、短期進出，砍在阿呆谷的情況，就會不斷跟著你。
不信你看，如果我們把前天下跌後給你各50%的買或賣選擇，昨天的大漲後一樣50%的買或賣選擇，在前天下跌賣出，昨天大漲後買回的機率，也不過就是50%×50%=25%，4分之1的機會耶。
相對的，前天下跌加碼買進，昨天爽爽賺的機率也就是25%，兩個加起來50%，其他50%就是同買同賣表現平平，如果扣除掉這個狀態，「抄底成功」與「砍在阿呆股」的機率就是一半一半啊。
換句話說，在影響你投資報酬的主要事件中，約略可以分成兩種，一種叫「買高賣低」、另一種叫「買低賣高」，可以預期的是，在你投資的幾十年間，如果你堅持短期交易，這種情況肯定會不斷出現。
指數投資人相信，沒有人是真的可以判斷情勢的，不信你回想一下前天收盤到昨天開盤時，你會期待台股可以漲這麼多嗎？
再過個幾天來看，你可能只會想著當初抄底就好了(或是還好沒買)，所以應該趁機，趕快回想一下前天，自己對股市走勢有什麼想法。
其實很明顯，如果你早就知道，現在應該發財了，但你沒有。即使抄底成功，也只是用一小部分的資金，所以代表你在當下是沒有把握的。在50%買對、50%買錯的情況下，賺錢的期望值就等於0。
有人是努力增加預測的準度，如果能夠有60%的準度就不得了了，可以賺很多錢，但指數投資的做法有點不同。
指數投資是看過去100多年，甚至人類幾千年的歷史，得出總體股市只漲不跌的結論，所以我們長期投資整個股市，以獲取經濟成長的成果。
三明治先生認為，這樣的投資，沒有砍在阿呆谷的問題，因為在退休前根本不會砍股票；但也不會有抄底成功的爽感。
換句話說，我們是用100%買對的方式在玩這個遊戲，藉由務實的退休規劃，可以算出每個月應該買入多少，就可以在65歲，或你設定的退休年齡退休。
你可能以為要退休要存下很多錢，例如1個月4萬存20年，也才存不到1000萬，但一般人哪來每個月4萬可以存啊。
其實並不用，只要拉長時間，如果可以1個月存下1萬，並投入指數，30年後就有1400萬了，對一般人來講，加上勞保的退休金，絕對足以安心退休了。
所以要思考的問題是，如果使用指數就可以達成大多數人都會滿意的退休狀態，我們真的需要再去玩50%輸贏的擲銅板遊戲，並在成功或失敗時，得到生活中不必要的刺激嗎？
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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