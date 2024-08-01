農曆7月鬼門開，好兄弟放假，怕打擾四處遊蕩的好兄弟，所以一般不在鬼月搬家、入宅、動工、開市、結婚。但命理師楊登嵙卻透露，其實農曆7月是購屋買房、裝修議價空間較大的時機，因為農曆7月出來看屋的競爭者相對較少，房子選擇性也多，因此農曆7月反而是積極看屋的好時段，可利用機會爭取較大價格空間，容易用低價買到理想的房子。

楊登嵙指出，不管是購屋、動工裝修或是購買家具都有小訣竅，不僅可以省下一筆錢，同時可以避開鬼月不好的影響。

首先，7月購屋買房人氣衰退，屋主、建商心裡都很著急，人一急就什麼都好談，此時出手議價，有機會取得比平常時間更好的議價空間。待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完了，農曆8月找個好日子正式過戶，喬遷入宅，開心住進去。

如果在農曆6月買好房子，7月想動工裝修，楊登嵙說，有一個房子可以在農曆6月底的時候，找個適合「動工」的日子跟時辰拜地基主，先拿圓鍬或鐵鎚將土地或房子的四個角落各敲3下，表示6月此時已經「動工」，就算7月繼續動工動土也沒有關係。

若是農曆7月下訂金購買房子，農曆7月這段時間可以先請室內設計師諮詢規劃、丈量房子等前置作業，請工程公司和師傅來估價施工，諸如廚房、衛浴、窗簾、燈具等，農曆8月找個好日子正式「動工」。

若是在7月購買家具家電，由於7月搬家喬遷的人銳減，許多家具行、電器賣場都會在7月鬼月衝買氣推促銷活動，不妨把握家具、家電促銷時機，一次下訂單議價購足，可以省下一筆可觀的錢，等房子裝修好了再送家具、家電進新家。