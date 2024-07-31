美股周三（31日）道瓊工業指數開平高，漲25.55點，漲幅0.06%、暫報40768.88點；費城半導體漲239.44點、漲幅4.90%、暫報5129.59點。輝達漲9.17美元、漲幅8.84%、暫報112.90美元；台積電ADR漲9.34美元、漲幅6.04%、暫報163.88美元。
美股4大指數中除道瓊、費半指數外，標普500指數漲69.15點或1.27%，暫報5505.59點；那斯達克漲428.07點或2.28%，暫報19224.34點。
5大科技巨頭除輝達外，蘋果漲1.25%、谷歌母公司Alphabet漲1.73%、亞馬遜漲1.79%、臉書母公司Meta漲1.64%。半導體類股中，超微漲9.07%、美超微漲6.56%。
在台股ADR中，台積電漲6.04%、聯電漲8.21%、日月光漲1.86%。
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