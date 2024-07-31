為走向深度節能，強化能源使用效率，經濟部今(31)預告《能源管理法》修法，要求台電等能源供應業者須公開能源銷售統計資料，以利民間與地方取用，強化節能成效。另外能源製造、進口廠商及販賣業者，如「提供不實資料」也將處罰，金額提高最多5倍，像是現行冷氣機、電冰箱如遭查能耗標示不實，就會依新法處10萬到50萬。

攸關能源效率的《能管法》年久未修屢遭批評，環團不滿，現在國家要走向「深度節能」，但像是「冷氣不外洩」、「節電1％」政策，對業者的「資訊揭露」以及「深度查核」都有不足，違反節能的業者也不會被揭露。

《能管法》乃進行修法，新款重點在於「能源供應事業要公開能源銷售統計資料」與「提供不實資料要處罰」。

能源署表示，在去識別化保護個資下，能源供應業者得對外提供銷售統計資料。 這裡的能源供應業者，主要指的就是台電。雖然《電業法》對業者的年報月報揭露都有規範，但不夠細緻，地方或民間團體要推動節能會受限。舉例縣市推動節電運動，如無從拿到街區或產業等較細用電資料，就無法做更佳規劃與稽核成效。

另外，現行能源用戶、製造、進口廠商及販賣業者，本就不能規避、拒絕查核，否則罰2萬到15萬元。這次修法更進一步把「提供不實資料」也納入，同時拉高罰金到10萬與50萬，提高5倍與3.3倍。

這裡會影響到的廠商，除前述能源銷售資料者不提供資料者外，還包括能源耗用量效率或標示不實業者。 像是冷氣、電冰箱等第一級、第二級能耗標示，如果越級或不實標示也違反。

其他像是為擴大地方政府對於節能與用能設備管理及稽查，這次准予地方可以委任專業機構，對大戶與製造業等作能源使用成效查核。能源供應事業違反未依規定儲存安全存量，主管機關可令其限期改善，屆期不改，罰鍰上限從60萬拉到75萬，且得按次罰。