經濟部長郭智輝才剛講完油價電價要適時反映成本，中油今（31）宣布，8月天然氣除民生外，全面予以調漲。電業天然氣價調升1％，工業用戶則取消「級距訂價」，除台積電、台塑等少數大戶外，其他產業需要補漲每度0.5到3元不等。

從2021年至2024年5月，中油吸收非電業用戶氣價金額已超過1700億元，導致天然氣事業大幅虧損。這次調漲，民生用戶配合政府穩定物價政策，維持不動，其餘全面調升。

依據氣價公式計算，電業用戶氣價調漲1％，批售價每度來到14.72元。但中油強調：「考量台電也吸收電價成本，所以沒有予以漲足。」

工業用戶部分，6月份其實就予以解禁，但當時主要採月用氣量級距式累進訂價方案，針對台積電、台塑等用氣大戶調價，每月用氣量100萬至200萬度調漲0.5元，超過200萬度調漲1元，但100萬度以下不調整，影響工業戶數1.5％。

中油表示，因為有些產業沒調到，有不公平問題，為避免影響下游產業市場競爭，因此 8月取消級距累進方案，回復單一價格。調整後，工業用戶天然氣價NG2每度統一為12.37元。