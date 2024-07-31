凱米颱風帶來驚人豪雨重創南台灣，總統暨民進黨主席賴清德今（31）日在中執會中指出，行政院也已經宣布從速、從寬、從優的賑災作為，希望在中央地方全力合作下，民眾能盡早恢復日常、降低災損。會中南部執委們一一對災損補助提出建議，賴清德則回應，會請行政院長卓榮泰在治水防治上要「化被動為主動」，和地方縣市政府跟民代一起商討未來治水藍圖。
民進黨今天（31日）中午召開中執會，會前舉行第21屆中執委、中常委及中評委宣誓就職典禮，會後黨發言人吳崢並轉述黨主席賴清德會中致詞。賴清德指出，上周凱米颱風來襲，造成全國超過1萬5千起災情，農業產物及民間設施損失，累計超過數10億元；許多地區也發生淹水、土石流，造成國人房屋、車輛等生命財產的災損。
賴清德提到，當時正在一年一度的「漢光演習」，在颱風開始造成影響後，國軍立即轉為救災任務，全力投入守護國人生命財產安全的工作；中央政府各部會也在各地方政府以及黨公職的配合下，連日兵分多路勘災，掌握第一線狀況。鎮
他說，行政院宣布從速、從寬、從優賑災作為，希望在中央地方全力合作下，民眾能盡早恢復日常、降低災損。接下來也要請各位黨公職，能在範圍所及內，協助受災民眾申請各項補助，並協助宣傳中央的紓困政策，讓更多有需要的人可以申請、獲得幫助。
賴清德表示，這次颱風災情，顯示在極端氣候下，強化社會韌性重要性，台灣要擁有更強大、有彈性的救災體制，也要有能夠抵抗天災地變的基礎關鍵設施。社會韌性的重要性，是要在平時就準備就緒、從各個層面強化台灣的體質，就不會畏懼任何突如其來的災害，也有能力第一時間妥善因應。
據與會人士轉述，會中常委及執委聚焦風災後續處置，包括王定宇建議，關於風災泡水車部分，目前政府補助多針對修車，是否能評估在換車部分也提供相關補助；陳亭妃也指出，農漁牧業有不同災損，但補助標準不一致，建議補助標準跟程序要一致，且災損補助標準許久沒變動，以牧業來講，養雞業災損的補償標準是一隻雞20元，但這是用很久以前成本來計算，歷經物價波動，是否可以考慮提升；林俊憲也提議，補償措施的申請程序應該要一切從簡來幫助民眾。
台南市長黃偉哲則指出，莫拉克風災時，台南淹水面積是五萬五千公頃，這次是700公頃，可以看出政府治水的努力，但還要繼續精進；災損部分，農業跟牧業有品項跟有面積會比較好認定，但漁業部分認定比較困難，進度會相對較慢，看中央能否有一致認定標準，若依照現行市府標準來認定，就會相對保守。
高雄立委邱志偉表示，高雄市一年治水防洪經費1.3億，前瞻計畫已執行完畢，若單靠高雄市預算，額度會不夠，希望中央能有更多支持；林岱樺也提到，關於淹水民宅、工廠及服務業，政府除補助外，能否針對民宅提供上限30萬無息貸款、對工廠提供上限5000萬低利貸款，對於小店家、服務業提供上限100萬元低利貸款；如果淹水工廠要設備更新，能否也針對機具與設備提供50％政府補助以及50％的無息貸款。
另蘇治芬也提出，雲林災情其實有一部分是因為有大排正在施工，後續除補償之外，政府也應有進一步且產業升級措施，避免災損補償變成撒幣；屏東立委莊瑞雄則認為，東港、林邊的防水整治進度應要加速。
針對會中中執委意見，賴清德請他們用書面整理提供，他也會請行政院長卓榮泰在接下來的治水防治上要「化被動為主動」，和地方縣市政府跟民代一起商討未來治水藍圖，關鍵計畫要主動執行。
另，秘書長林右昌黨務報告提到一份黨內內參民調，有關凱米颱風。黨內人士表示，在凱米颱風應處方面，有68％民眾認為此次凱米颱風致災主要原因，是因為時雨量太大，只有25.4％認為是治水不力。此外，在這次淹水災情較嚴重的雲嘉南及高屏地區，有超過7成民眾認為是時雨量太大造成災情，認為政府治水不力的比例不到2成。
黨民調顯示，有71％民眾肯定政府編列前瞻預算來進行治水工程，對於減少淹水的災情有所幫助，而且是不分黨派，多數是認為有幫助的，認為沒有幫助的比例不到2成。尤其是在雲嘉南以及高屏地區，這些受災比較嚴重的地區，認為前瞻預算治水工程，對減少淹水災情有幫助的高達77％。
對於政府所提供農林漁牧業的損失補助，以及住屋淹水補助，有8成的民眾認為這些補助措施是適當的，只有13.6％認為不適當。整體而言，有58.1％民眾滿意中央政府在這次颱風災害應變跟處理，不滿意則有33.6％。災情較嚴重的雲嘉南及高屏地區，滿意度是超過6成。
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