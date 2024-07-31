中油公布113年8月份國內天然氣價格。中油宣布，113年8月電業用戶氣價調漲1％，惟民生用戶考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，氣價持平、不調整，由中油吸收。

中油表示，依據政府核定之天然氣價格公式計算暨適度反映氣源成本，電業用戶氣價調漲1％。

此外，經核算，中油前於110年至113年5月吸收非電業用戶氣價金額已超過1,700億元，致天然氣大幅虧損。考量長期吸收工業用戶(含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶)之氣價金額係以納稅人稅金補貼，似有不宜，自113年6月起調整工業用戶氣價並採月用氣量級距式累進訂價方案。

不過，為避免影響下游產業市場競爭，自113年8月取消該方案，回復單一價格。亦即無論產業上中下游，均依照工業用戶天然氣用量，執行調整。

中油強調，此次工業用戶的氣價調整旨在符公平、合理及使用者付費原則，並減少對工業用戶之補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。