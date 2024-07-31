中油公布113年8月份國內天然氣價格。中油宣布，113年8月電業用戶氣價調漲1％，惟民生用戶考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，氣價持平、不調整，由中油吸收。
中油表示，依據政府核定之天然氣價格公式計算暨適度反映氣源成本，電業用戶氣價調漲1％。
此外，經核算，中油前於110年至113年5月吸收非電業用戶氣價金額已超過1,700億元，致天然氣大幅虧損。考量長期吸收工業用戶(含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶)之氣價金額係以納稅人稅金補貼，似有不宜，自113年6月起調整工業用戶氣價並採月用氣量級距式累進訂價方案。
不過，為避免影響下游產業市場競爭，自113年8月取消該方案，回復單一價格。亦即無論產業上中下游，均依照工業用戶天然氣用量，執行調整。
中油強調，此次工業用戶的氣價調整旨在符公平、合理及使用者付費原則，並減少對工業用戶之補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：