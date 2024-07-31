南台灣房地產業界的新星清景麟集團創辦人、兩年前正式成功入主上櫃電機股磨床大廠福裕（4513）的福裕董事長林聰麟，今（31）日在主持高雄史上總銷規模最大的開發案「AI慕光城」第一期開工動土儀式之後指出，看好南台灣的房市，繼16年前他親自操盤國揚實業「國硯」豪宅代表作之後，此次他將重返第一線，首度親督軍銷售「AI慕光城」，展現他高度重視該案的企圖心；展望下半年，林聰麟認為，最大變數是美國2024年總統大選，可能會有影響，但明年房市應該「繼續會很好！」至於未來中長線，他已準備好「五年計畫」，目標五年後交棒第二代。

清景麟近幾年來在房地產市場中快速崛起，林聰林也正式入主福裕，並在福裕成立100％子公司麟裕國際實業，正式跨足到房地產代銷事業，2023年起將清景麟的自建案，委由麟裕國際實業代銷，以逐步壯大福裕的房地產相關事業的營收及獲利占比。

據福裕今年第一季財報，麟裕國際實業已是貢獻獲利的主要子公司之一，經營績效快速展現。

在戰線拉長到全台不少都會，並完成取得上櫃公司之際，林聰麟更看好南台灣房市，大舉規畫籌備高雄總銷達420億元的指標大案「AI慕光城」。他指出，「這個案子我會親自操盤，自己當主委！」「這也是繼16年前我第一次親自操盤高雄第一個豪宅案「國硯」之後，多年來首度親自督軍的指標大案！」他指出，清景麟在集團裏面一百多個案子，一般都是交給專業經理人來負責，不過因為「AI慕光城」產品特殊、而且案量也很大，所以我親掌兵符。

展望下半年房市的能見度，最近市場出現雜音，認為2024年美國總統大選會是一隻黑天鵝？對此林聰麟表示，「美國總統大選，會是一個很大的變數，是會對於台灣友善？還是對於台灣的產業繼續有所保護？這些都要再觀察，至少它的影響是一定會有的。」

不過林聰麟認為，儘管短期內會有美國總統選舉的變數，但中長線來觀察，房市是樂觀的。他指出，因為過去很多台灣產業陸續回台投資，台灣的產業，在全世界賺到了錢，這些獲利也分享給股東、員工，也反應在對於房地產的需求上，而且房地產已經成為最佳的資產配置，所以，明年的房市，「應該繼續會很好！」

林聰麟指出，目前清景麟集團已經計畫到五年之後，規劃好「五年計畫」，五年之後，公司會陸續放給小孩，畢竟企業一定要傳承，因為我已經作了30年，好累喔！我很多本來認識的大老闆，現在都陸續退休了，只剩我還在第一線領軍，所以要教小孩接棒。

林聰麟說，他退休後，想去溪頭、台東，蓋頂級別墅，享受生活。