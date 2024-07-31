日本央行7月31日再升息，富達國際表示，預估日本短期利率還有上揚1~2％之空間，此將有利於日本銀行股走勢，因此，目前日本價值投資策略，相對加碼金融股與保險類股。

日本央行在7月31日貨幣政策會議宣佈兩項重要決策，包括將政策利率從0％至0.1％上調至大約0.25％以及逐步減少購買國債，在2026年3月減為每月購債規模為3兆日圓左右，較目前每月購債規模約縮減一半。富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示。近期疲弱之日圓推升進口物價引發部分擔憂，因此富達認為在輸入性通膨消退前，未來日圓走向亦是政策進一步緊縮之主要考量。

劉培乾表示，儘管日圓疲弱對進口價格帶來更大的上行壓力，但美國聯準會的政策路徑仍是美元和日圓水準的關鍵驅動力。若殖利率差距再次擴大，可能促使日本央行加快緊縮步伐。

富達國際日本價值股票團隊表示，目前日本國內消費復甦仍弱，控制通膨仍是日本央行首要目標，並強調利率調整後之實質利率仍為負值，寬鬆的金融條件應可穩定支撐經濟活動。同時，近期疲弱之日圓推升進口物價也引發部分擔憂，因此富達認為在輸入性通膨消退前，未來日圓走向亦是政策進一步緊縮之主要考量。

日本央行此次政策符合市場預期，不排除至2025年中尚有2碼升息空間，若日本央行要實現中期2％之通膨目標，預估短期利率還有上揚1％-2％之空間，此將有利於日本銀行股之走勢，富達國際說，目前日本價值投資策略，相對加碼金融股與保險類股，此將可受惠日本通膨走揚與日本央行貨幣政策正常化。