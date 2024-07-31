統一超商（2912）受惠台灣、菲律賓7-ELEVEN加速展店，以及轉投資康是美、星巴克等表現高眼，31日公布上半年財報奏捷，合併稅後淨利約73.88億元，較去年同期增加16.19％，歸屬於母公司稅後淨利63億元，較去年同期增加17.23％，每股稅後盈餘6.06元，皆創下歷史新高。
統一超上半年合併營收為1,639.12億元，較去年同期成長7.09％，獲利方面，包括稅後淨利、歸屬於母公司稅後淨利與EPS均創史上新高，而迎來第三季旺季，除了開出第7,000店首府門市，並將持續開發明星商品與創新便利服務，串聯OPENPOINT生態圈提供豐富銷售渠道，以使營運穩定、健康成長。
台灣7-ELEVEN持續發揮通路影響力，秉持「全鄉全店、全天服務」經營理念，藉由創新、精業、整合三策略，積極透過「門店質量並進」、「差異結構優化」、「數位平台整合」、「線上商機佈局」四大具體作法、滿足社會需求，鮮食、CITY系列、飲料、零食等類別持續開發話題商品、銷售穩健向上成長，同時積極結合集團活動，開創高雄櫻花季、LOVE MOM、新世代複合商場「Par K＊ Avenue」等豐富節慶與創新店型，更深耕國道服務區經營商場，持續新增服務商場已達58座，多元作法持續貼近民眾需求、創新生活體驗。
轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一速達(黑貓宅急便)、悠旅生活(台灣星巴克)等均表現亮眼，亦有效挹注營收。
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