日本央行31日貨幣政策會議宣佈兩項重要決策，政策利率將從0％至0.1％上調至大約0.25％，且購債規模每季將減少4千億日圓；國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，日圓朝向貨幣政策正常化趨勢下，預測今年第4季或明年仍有進一步調整利率的可能性，日圓兌美元 161的超甜價格將一去不復回，雖然消息一宣布日圓匯價漲，林啟超仍認為，現階段日圓價位仍有6分甜。
林啟超分析，日本升息比預期中要快，主要有3大原因，第一，考量服務業通膨，春鬥之後薪資漲幅擴散，對服務業通膨有拉升力道；第二，進口通膨2月開始由負轉正，6月底為止已到9.5％，連續4個月拉升，加上升息後實質利率仍然為極低的負值。
林啟超解讀，從日本央行的動向來看，有將貨幣政策正常化的決心；未來影響日圓走勢主要原因有二，第一，美日之間利差縮窄，日本2年期利率從0.35上揚到0.45％，美國2年期利率從4.75降到4.36％，縮窄將近50個點；第二，股市乖離高，且美國總統候選人川普對半導體、弱日圓的談話，造成carry trade(利差交易），日圓回補升值的壓力。
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