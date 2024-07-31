促參2.0新納政府購買公共服務（有償PPP），財政部部長莊翠雲31日透露，目前已有三大類完成政策評估，包括污水下水道、環境污染防治及交通建設；未來屬於向使用者收費、無法完全自償的個案，也可透過有償PPP辦理。

財政部31日舉辦促參業務整合研習會，莊翠雲表示，總統賴清德推動國家希望工程，行政院也規劃兆元投資國家發展方案，盼引進3兆至4兆元資金投注重大建設及重要產業，希望各部會及地方政府可推出更多採促參辦理的公建。

財政部統計前七月民間投資公建金額767億元、含促參案201億元，促參2.0上路有助新增投資類別和案源，財政部評估認為，包括較新的氫能、電力系統與儲能、大數據中心和算力池，也都可採促參的方式來推動。

財政部盤點，在政府2050淨零轉型的12大項目中，有六類可以透過促參完成，包括「風、光電」、「氫能」、「電力系統與儲能」、「節能」、「前瞻能源」和「資源循環零廢棄」；若符合重大公共建設門檻，還可享租稅優惠。

有償PPP部分，財政部說明，目前是分兩階段辦理政策評估，先由財政部或中央目的事業主管機關，就公共建設類別進行定性評估，之後再由主辦機關就所屬類別個案的定量評估，確定採促參辦理比政府自行興建、營運更具效益。