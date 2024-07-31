形塑健康 南山人壽連2年舉辦NS OPEN南山公開賽

保險產業領導品牌先驅，「健康」是南山人壽努力推動的核心價值之一，為鼓勵內部運動風氣、凝聚向心力，南山人壽今年連續第二年舉辦NS OPEN南山公開賽，經過為期數月的地區初賽到總決賽，共號召近兩千名內外勤人員共襄盛舉，日前總冠軍全數出爐，賽事圓滿落幕。
「全壘打！全壘打！」在臺中國際壘球場邊，這天響起熱情無比的加油聲，這是南山人壽所舉辦的NS OPEN南山公開賽壘球總決賽的現場，集結來自全臺灣各地的內外勤好手一同在運動場上比拼。
全球目光聚焦在巴黎奧運之際，在地球的另一端，南山人壽舉辦的NS OPEN南山公開賽也剛畫下完美的句點，賽事精采程度媲美專業比賽。相較於1924年巴黎奧運喊出的格言「更快、更高、更強」，時隔百年之後，2024年巴黎奧運口號變成「奧運更開放」，呼應2024巴黎奧運精神，南山人壽同樣希望透過NS OPEN南山公開賽，創造一個讓所有南山人能開放交流、相互分享的機會。
南山人壽董事長尹崇堯表示，NS OPEN是公司最重要的體育賽事，是一個可以讓所有南山人聚在一起的年度盛事，讓大家能夠在工作以外，找到另一個彼此交流連結的機會。
為形塑健康活力的職場文化，今年是南山人壽連續第二年舉辦NS OPEN南山公開賽，自今年五月起，陸續在北中南各區舉辦NS OPEN南山公開賽的地區初賽，項目包括籃球、羽球及壘球，無論是內勤員工或外勤夥伴或主管，均踴躍組隊報名參加，不僅有效激勵公司運動風氣提升，更藉由運動競賽拉近跨部門、跨世代的距離。
作為保險業領導品牌及推動健康永續議題的先驅，「健康」一直是南山人壽努力推動的核心價值之一。對外，南山人壽發揮保險核心本業，藉由商品附加外溢機制引導客戶促進健康，連續多年蟬聯外溢保單銷售件數王，今年更冠名贊助「2024南山人壽臺北城市創意路跑」，邀請市民及路跑愛好者一同享受路跑樂趣。
南山人壽致力營造工作與生活平衡的企業文化，除了舉辦NS OPEN南山公開賽帶動運動風氣，也鼓勵總公司及各地區成立各類運動社團，規劃多元的健康促進活動，包含舉辦名醫講座、健康One Hour、員工健檢，醫師與護理師一對一臨場諮商等，並成為臺灣第一家取得獲UL健康建築驗證標誌下的室內環境驗證的企業，期望將健康意識植入每一位內勤員工及業務夥伴的DNA，形塑健康活力的職場文化，提升內外勤的幸福感與凝聚力。
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