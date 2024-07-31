工研院今年再度攜手知名福爾摩沙管風琴演奏家余曉怡，於國家音樂廳運用生成式AI技術打造華麗音景，為管風琴音樂會帶來耳目一新的聽覺與視覺饗宴。
此次合作核心是將工研院「多模態即時互動音景生成內容」技術導入古典音樂會中，透過AI深入分析每首曲目的風格、背景和意象，生成推薦的文字、圖片、影像。AI不僅能「聽得懂」音樂，可識別音樂的情感、結構等特徵，還能綜合藝術家和表演團隊的創意構思，進而生成多樣化的動態音景，加上在古典的國家音樂廳管風琴融合大型智慧透明顯示器，讓管風琴韻律與光塑融為一體帶來視覺擴增，促使古典音樂與AI科技得以深度融合，也為未來藝術表演帶來新的創意刺激。
此外，工研院也首度與山影藝術實驗所、黑川互動媒體藝術與藝高文創等三個國內年輕的光雕團隊合作，將在展演廳牆面進行藝術光雕，同步與工研院團隊的生成式AI互動音景一同在舞台上呈現，讓臨場沉浸的光影和投射，襯托音樂會主角管風琴特有的壯麗音符。
工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲表示，近年來AI生成技術席捲全球文化內容產業，美國經濟顧問公司CVL Economics在2023年調查美國電影、電視、動畫、音樂、錄音與遊戲等產業運用生成式AI技術的最新趨勢，結果顯示，高達72％受訪企業已將生成式AI技術用於內容產製過程，顯見AI商機龐大可期。
工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑指出，過去舞台上的音景創作主要依賴動畫師的細心聆聽和精心編排，更要耗費大量時間繪製，整體過程耗時費力又成本高昂，致使音景在許多音樂會中仍未能普及。工研院「多模態即時互動音景生成內容」技術，透過AI自動解析音樂的風格、意象、轉折，實現音景製作自動化，顯著提高效率並降低成本。隨著AI使用漸漸普及，藝術家們能更輕鬆的運用科技，創作音樂、舞蹈、視覺等多元作品，不僅激發創造力，也提升觀眾的體驗，工研院希望借助AI為業界注入創新泉源，持續推動文化藝術科技的普及和發展。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：